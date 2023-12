Mit angepassten Fahrplänen So fährt die BVG an den Feiertagen in Berlin

An den Weihnachtstagen gelten in Berlin angepasste Fahrpläne: Am 24., 25. und 26. Dezember fahren die Busse, Bahnen und Fähren nach dem Sonntagsfahrplan, also weniger als an normalen Werktagen. Die U-Bahn dagegen ist dieses Jahr im Dauereinsatz.

Durch die Kalenderlage der Feiertage fährt sie von Freitag (22. Dezember) bis Dienstag (26. Dezember) fünf Tage ohne Pause. Mit Ausnahme der U4 gibt es keine nächtliche Betriebsruhe. Rund 3900 Beschäftigte sind dafür allein am 24. Dezember im Einsatz.

An Silvester kommt es zu Abweichungen und Umleitungen

Auch die Vorbereitungen auf den Jahreswechsel laufen bereits. Am 31. Dezember und 1. Januar gilt der Sonntagsfahrplan. Dabei werden in der Silvesternacht möglichst einige Linien, die besonders viel genutzt werden, zeitweise verstärkt.

Wegen der Feierlichkeiten am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni werden die Buslinien 106, 187 und N26 zeitweise umgeleitet. Die Buslinie 100 fährt am Silvestertag ab etwa 11 Uhr nicht mehr.

Aktuelle Informationen zum Verkehrsangebot finden Fahrgäste auf bvg.de sowie in der BVG-Fahrinfo-App. (Tsp)