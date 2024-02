Mit Auto ins Juweliergeschäft Verdächtige hinterlassen Verwüstung nach Einbruch in Berlin-Marienfelde

In Berlin-Marienfelde fuhren am Freitagmorgen mehrere Personen mit einem Auto in ein Juweliergeschäft. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde im Geschäft wurde ein erheblicher Sachschaden angerichtet, die Verdächtigten konnten fliehen.

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Um 4:30 alarmierten Anwohner die Polizei zur Marienfelder Allee. Die Zeugen sollen den Angaben zufolge ein lautes Krachen vernommen haben, anschließend sollen mindestens zwei Tatverdächtige mit einem Pkw aus einem Juweliergeschäft herausgefahren sein.

Durch das brachiale Vorgehen sei ein hoher Sachschaden in dem Geschäft angerichtet worden, berichtete die Polizei weiter. Ob bei dem Einbruch auch Wertgegenstände entwendet wurden, werde noch ermittelt.