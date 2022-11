Mit Autos kollidiert Zwei Motorradfahrer bei Unfällen in Berlin schwer verletzt

Bei Unfällen am Dienstagabend sind zwei Motorradfahrer in Berlin schwer verletzt worden. Von einem Unfall, bei dem ein 59-Jähriger in Spandau mit einem Auto zusammenstieß, berichtete die „Berliner Zeitung“ zuerst. Der Motorradfahrer befuhr gegen 17.25 Uhr den Brunsbütteler Damm, bestätigte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen. Etwa 70 Meter hinter der Kreuzung Brunsbütteler Damm/Klosterstraße/Ruhlebener Straße sei das Motorrad mit einem Auto kollidiert, der 59-Jährige stürzte zu Boden.

Die Fahrerin eines Pkws hatte der Sprecherin zufolge beim Spurwechsel den Motorradfahrer übersehen. Der „Berliner Zeitung“ zufolge wurde der Motorradfahrer vor Ort notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Kurzzeitig soll Lebensgefahr bestanden haben, heißt es weiter. Dies konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen.

Ein 58 Jahre alter Motorradfahrer ist zudem bei einem Unfall im Neuköllner Ortsteil Rudow am Dienstagabend ebenfalls schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen 19.20 Uhr vom Zwickauer Damm nach links Richtung Neuköllner Straße abgebogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dabei stieß er mit dem Auto eines 21-Jährigen zusammen, das von der Neuköllner Straße kommend in die Kreuzung fuhr. Der 21-Jährige gab an, die Ampel hätte für ihn Grün gezeigt, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 58-Jährige wurde schwer am Rücken verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. (Tsp, dpa)

Zur Startseite