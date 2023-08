Mit dem Checkpoint um die Welt Die beeindruckendsten Urlaubsfotos unserer Leser

Ja, es war Sommer. In den vergangenen sechs Wochen konnten die Berlinerinnen und Berliner die Ferien mit all ihren wetterlichen Höhen und Tiefen genießen. Viele von ihnen hat es in die weite Welt hinausgezogen, manche haben es sich auf Balkonien gemütlich gemacht. Wir haben sie gebeten, uns zu zeigen, wo sie den Checkpoint-Newsletter im Urlaub lesen. Fast 700 Fotos haben wir von ihnen erhalten – vielen Dank dafür! Die schönsten An- und Aussichten teilen wir an dieser Stelle.

Dieser Gruß kommt von Leser Hans Jörg Schütz von Balkonien: „Wir freuen uns auf eine entspannte Stadt in der Sommerferienpause, wo wir auf dem Balkon nicht nur die Seele baumeln lassen.“ © Hans Jörg Schütz

Checkpoint-Leserin Christiane Helbig schreibt: „Tagesspiegellektüre in Biarritz, zwei Welten!“ © Christiane Helbig

Diese idyllischen Urlaubsgrüße hat uns Checkpoint-Leserin Roschanak Tabari von der Feldberger Seenlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern geschickt: „Urlaub uffm Campingplatz!“ © Roschanak Tabari

Checkpoint-Leserin Heidrun Schmidt schreibt: „Herzliche Grüße aus West-Grönland, wo Moby Dick als Eisberg auferstanden zu sein scheint.“ © Heidrun Schmidt

Unser ehemaliger Checkpoint-Praktikant Sönke Matschurek berichtet: „Ich bin gerade auf einer langen Fahrradreise von Berlin nach Tromsø (Norwegen). Vor etwas mehr als einem Monat bin ich mit meinem Lastenrad in Treptow losgeradelt, inzwischen bin ich nach etwas mehr als 2.500 Kilometern Fahrt kurz vor Bodø und setze dann mit der Fähre auf die Lofoten über.“ © Sönke Matschurek

Checkpoint-Leser Christof Fischoeder schreibt: „Warum in die Ferne schweifen: Wir liegen in der Lieper Bucht am Wannsee und genießen die Abendsonne beim Jollenwandern. Schönen Urlaub euch allen!“ © Christof Fischoeder

Grüße auch von Checkpoint-Leserin Astrid Roeske: „Primosten in Kroatien – Sonnenuntergänge sind wie Medizin …“ © Astrid Roeske

Checkpoint-Leser Olaf Kaestner hält diese Urlaubsbegegnung so fest: „In Norwegen kamen wir im Dovrefjell Nationalpark bei einer Wanderung ‚Face-to-Face‘ mit einem männlichen Moschusochsen (genannt Snorty). Die Moschusochsen wurden dort 1947 ausgewildert.“ © Olaf Kaestner

Checkpoint-Leser Martin Theobald schreibt: „Auch auf Geschäftsreisen im Sommer bleibt Zeit, um im Glanz der untergehenden Sonne Berlin verbunden zu bleiben. Checkpoints gibt es viele in dieser Stadt. Dann doch lieber am Abend auf dem Balkon zur Berliner Ausgabe greifen und die Levante betrachtend merken, dass auch wenige Tage Abwesenheit an Berlin nichts ändern werden. Zum Glück. Leider. Herzlichen Gruß aus Beirut!“ © Martin Theobald

Mit diesen winterlichen Grüßen weckt uns von Checkpoint-Leser Peer Heinlein: „Wir lesen den Checkpoint am Mount Doom, dem Schicksalsberg in ‚Herr der Ringe‘ in Neuseeland. Hier ist Winter und wir haben heute einen Schneemann gebaut. Aber das macht nix – zum Aufwärmen geht es in die ‚Hot Pools‘, öffentliche heiße Quellen von den Vulkanen der Umgebung.“ © Peer Heinlein

Diesen Gruß schickt Checkpoint-Leser Jan Dieckmann aus Sankt-Peter-Ording: „Wind, Weite, Weißwein!“ © Jan Dieckmann

Einer unserer jüngsten Leser sendet uns diese Urlaubsgrüße: „Ich (Noah) bin 13 Jahre alt und lese den Checkpoint am Ostseestrand auf dem Darß, manchmal aber auch morgens im Zelt.“ © Noah Vetters

Diesen atemberaubenden Schnappschuss schickt Checkpoint-Leserin Anja Binder: „Die Früchte des Lebens hoch oben auf der Zugspitze.“ © Anja Binder

Grüße von Checkpoint-Leser Frank Keuper: „Auenland fast am Weinberg ‚Hex vom Dasenstein‘ im Schwarzwald.“ Aue, wie ist das schön! © Frank Keuper

„Aus Mrizi i Zanave in Nordalbanien. Auch hier kann man den Checkpoint gut lesen und den Himmel dabei beobachten, wie er sich der Farbe der trocknenden Tomaten anpasst. Liebe Grüße aus Albanien, Gent Lazri.“ © Gent Lazri

Checkpoint-Leser Thomas Krüger begrüßt uns mit diesem schönen Sonnenuntergang: „Urlaub auf Gotland in Visby Strand, bei angenehmen 22 Grad und kurzen Nächten.“ © Thomas Krüger

Aus 6260 km Entfernung haben wir diese morgendlichen Grüße von Checkpoint-Leserin Kathrin Liebmann erhalten: „Liebe Grüße aus Ruanda, wo wir am Wochenende am IRONMAN teilnehmen!“ © Kathrin Liebmann

Checkpoint-Leserin Heidi Bischoff-Pflanz berichtet aus Donegal in Irland: „Die Straße gehört mir!!!“ © Heidi Bischoff-Pflanz

Wer hätte es gedacht, der Checkpoint wird auch von Kolleg:innen aus NRW fleißig gelesen. Peter Kloeppel, Chefmoderator von RTL Aktuell, schickt Grüße aus dem Allgäu: „Nach Tagen des Regens endlich ein Sonnenstrahl der Hoffnung auf besseres Wetter!“ © Peter Kloeppel

Diesen imposanten Anblick teilt Checkpoint-Leserin Birgit Ziervogel mit Ihnen: „Dieses Foto habe ich gestern Abend in Kärnten in Kötschach-Mauthen in der Dämmerung gemacht.“ © Birgit Ziervogel

Grüße von zu Hause sendet uns Checkpoint-Leser Werner Schön: „Balkonien. Nach einer arbeitsamen und erfolgreichen Woche auf dem Balkon hoch über der Potsdamer Straße zu sitzen, eine gepimpte Pizza essen und die Leuchtreklame vom Tagesspiegel (!) vermissen. Das ist Urlaub über Berlin.“ © Werner Schön

Über den großen Teich schickt Checkpoint-Leser Florian Schramm diesen Gruß: „Kaffee und Checkpoint zum Sonnenaufgang am Ohio River mit Blick auf die John A. Roebling Brücke und Cincinnati. Grüße aus Covington, Kentucky.“ © Florian Schramm

Checkpoint-Leser Michael Bress grüßt von der italienischen Insel Pantelleria, diese liegt im Mittelmeer zwischen Sizilien und Tunesien. © Michael Bress

Checkpoint-Leser Chris Hühn liest den Checkpoint „bei angenehmen 17 Grad und Sonne morgens in Toronto“. © Chris Hühn

Checkpoint-Leserin Daniela Hastreiter schickt ein Bild, nicht aus dem Bett, dafür aber aus dem Kornfeld: „Wir sind auf dem Berlin-Kopenhagen-Radweg unterwegs und lesen morgens immer euren Checkpoint.“ © Daniela Hastreiter