Mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen 30-Jähriger soll in Berlin zwei BVG-Mitarbeiter angegriffen haben

Ein 30 Jahre alter Mann soll am U-Bahnhof Osloer Straße in Berlin-Gesundbrunnen zwei BVG-Mitarbeiter angegriffen haben. Der Mann soll in der Nacht zum Mittwoch die Anweisungen von BVG-Mitarbeitern ignoriert und ihnen dann mit der Faust ins Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen haben, wie die Polizei Berlin am Mittwoch mitteilte. Sicherheitsleute der BVG sprühten daraufhin mit Reizgas und fixierten den Mann, wie es hieß.

Als die Polizisten eintrafen, verhielt sich der Mann den Angaben zufolge aggressiv und kam den Beamten bedrohlich nahe. Die Polizisten fesselten den Mann, der erheblichen Widerstand leistete, wie es weiter hieß. Nachdem seine Personalien aufgenommen waren, durfte der 30-Jährige gehen. Er erlitt laut Polizei Reizungen der Augen und Atemwege und wurde vor Ort behandelt. Die BVG-Mitarbeiter lehnten eine medizinische Erstversorgung ab. (dpa)