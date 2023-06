Mit Glasflasche Nase gebrochen Unbekannte schlagen Jugendliche im Volkspark Friedrichshain

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag im Volkspark Friedrichshain mehrere Jugendliche geschlagen und verletzt. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei dem Tagesspiegel am Sonntag. Zuerst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Nach Polizeiangaben hatte sich eine Gruppe aus fünf Jugendlichen gegen 0.55 Uhr im Park aufgehalten. Dazu gehörten zwei 18 Jahre und zwei 19 Jahre alte Männer sowie eine 18-jährige Frau. Als plötzlich zwei bis drei männliche Tatverdächtige vor ihnen standen, brach offenbar Streit aus. Einer der Verdächtigen schlug einem 18-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht und brach ihm die Nase. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Auch einer der 19-Jährigen wurde der Polizei zufolge mit der Flasche ins Gesicht geschlagen. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte er jedoch ab. Die 18-Jährige, die versucht hatte, schlichtend einzugreifen, bekam einen Schlag am Kopf ab. Trotz sofort eingeleiteter Suche konnten die Beamten die mutmaßlichen Täter, die weggelaufen waren, nicht mehr auffinden. Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen gefährlicher und in einem Fall wegen einfacher Körperverletzung.

Erst vor einer Woche war es im Volkspark Friedrichshain zu Angriffen unter Jugendlichen gekommen. Als Polizisten einschritten und einen 17-Jährigen festnehmen wollten, wurden sie zeitweise von bis zu 50 Personen umringt und beschimpft.