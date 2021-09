In der Nacht zu Freitag ist in Berlin-Neukölln ein 30-Jähriger mit seinem Renault-Geländewagen schwer verunglückt. Nach Angaben der Polizei rammte er gegen 2 Uhr früh in der Pannierstraße zunächst einen parkenden Porsche. Dadurch geriet der Wagen ins Schleudern und überschlug sich.

Der Fahrer kletterte noch aus seinem auf dem Dach liegenden Auto und setzte sich dann laut Polizei auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines BVG-Busses sicherte die Unfallstelle, indem er sich davor stellte und den Warnblinker anmachte.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Im Krankenhaus wurde dem Mann Blut abgenommen für eine Alkoholbestimmung. Zeugen sollen ausgesagt haben, dass der Wagen sehr schnell in der schnurgeraden Straße gefahren sei. Der verletzte Autofahrer wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Der Sachschaden ist hoch, der Porsche wurde gegen zwei weitere Fahrzeuge geschoben. Nach Polizeiangaben hat der Mann einen Führerschein, der Wagen gehört ihm.