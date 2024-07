Mit hoher Geschwindigkeit über rote Ampeln gefahren Bekiffter Raser flüchtet in Berlin-Mitte vor der Polizei

In Berlin-Mitte hat die Polizei einen Raser festgenommen. Wie die Behörde am Montag mitteilte, war der 40-Jährige am späten Sonntagabend mit seinem BMW an der Kreuzung Magazinstraße/Ecke Alexanderstraße unterwegs. Ein Polizist außer Dienst bemerkte, wie er wiederholt über rote Ampeln fuhr. Der Polizist verfolgte den Wagen.

Hinzugerufene Beamte versuchten schließlich, ihn an der Kreuzung Gertraudenstraße/Ecke Fischerinsel zu stoppen: Die Einsatzkräfte stellten sich mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn quer zur Fahrbahn, um den Mann zum Anhalten zu bringen. Der 40-Jährige fuhr jedoch ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit auf den Einsatzwagen zu, der nur mittels einer Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der BMW-Fahrer beschleunigte erneut und ignorierte sämtliche Anhaltesignale der Einsatzkräfte.

An der Kreuzung Stralauer Straße/Ecke Klosterstraße konnten die Beamten den Mann schließlich stellen und festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie Cannabis, dessen Konsum der 40-Jährige eingestand. Die Polizei beschlagnahmte den BMW und brachten den Mann zur Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam.

Der 40-Jährige muss sich wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Straßenverkehrsgefährdung unter Rauschmitteleinfluss verantworten. (Tsp)