„Mit Kindern an der Krippe beten“ Familiensonntag der Katholischen Kirche an Silvester

Der jährliche Familiensonntag der katholische Kirche findet 2023 am 31. Dezember statt. Die katholische Kirche will an diesem Tag die Bedeutung von Ehe und Familie für einen gelebten christlichen Glauben hervorheben, für viele Katholiken hat dieser Tag eine besondere Bedeutung. Das Motto an diesem Tag, dem katholischen Fest der Heiligen Familie, lautet: „Mit Kindern an der Krippe beten“.

Hintergrund für dieses Motto ist der Umstand, dass es in der Advents- und Weihnachtszeit in allen Kirchen und an anderen Orten Weihnachtskrippen stehen. Dort bestehe eine besondere Möglichkeit für Familien, mit ihren Kindern zu beten. Für den Zeitraum 2023/2024 hat die Deutsche Bischofskonferenz das Jahresmotto „Mit Kindern beten“ gewählt. In Berlin leben rund 285.000 Katholiken.

Vorsitzender der Kommission für Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz ist Heiner Koch, Erzbischof des Bistums Berlin, Brandenburg und Vorpommern. Koch sagt: „Im Gebet tritt der Mensch in eine lebendige Beziehung zu Gott. In dieser Zwiesprache mit Gott findet der menschliche Glaube einen Ausdruck – auch und besonders, wenn Kinder beten. Sie können in einen lebendigen Austausch mit Gott treten, der alle ihre Lebensbereiche umfasst. Es gibt eine große Vielfalt an kindgerechten Gebeten, mit denen Eltern ihre Kinder dabei unterstützen und begleiten können.“

Die katholische Kirche bietet unter der Internetseite www.ehe-familie-kirche.de zahlreiche Anregungen für Gebete mit Kindern. Außerdem Material und Gebete zur Gestaltung einer Krippenfeier.

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hat 2015 beschlossen, den jährlichen Familiensonntag auf das Fest der Heiligen Familie – Sonntag der Weihnachtsoktav (Sonntag der Woche nach Weihnachten) – zu verlegen. Jährlich wird ein Jahresthema, das familienpastorale Jahresmotto, von der Deutschen Bischofskonferenz festgelegt. Die Deutschen Bischöfe haben den Familiensonntag unter das die Jahre übergreifende Leitmotiv „Ehe und Familie – Liebe miteinander leben“ gestellt.