Mit Taser, Warnschuss und sieben verletzten Polizisten Randalierer in Berlin-Friedrichshain festgenommen

In Berlin-Friedrichshain ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei sie gegen 22.40 Uhr von Passanten in die Eldenaer Straße alarmiert worden. Dort habe ein Mann mit einer Holzlatte auf die Fensterscheiben eines Supermarktes eingeschlagen.

Auf dem Forckenbeckplatz konnten Beamte den 28-Jährigen stellen. Er leistete allerdings erheblichen Widerstand, ging mit der Holzlatte auf die Einsatzkräfte los, auch der Einsatz von Reizgas konnte ihn nicht stoppen.

Erst nach einem Warnschuss durch einen Beamten konnte der Mann mithilfe eines Tasers überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Einsatz wurden insgesamt sieben Einsatzkräfte verletzt, fünf davon durch Reizgas. (Tsp)