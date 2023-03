Mit Tisch aus Berliner Gerichtssaal Klimaaktivisten blockieren Straße vor Bundesverkehrsministerium

Klimaschutzaktivist:innen der „Letzten Generation“ haben am Donnerstagnachmittag die Straße vor dem Bundesverkehrsministerium in Berlin blockiert. Wie die Gruppierung selbst mitteilte, kam dabei der Tisch zum Einsatz, an dem sich der Aktivist Henning Jeschke im vergangenen Monat in einem Berliner Gerichtssaal festgeklebt hatte.

Die Polizei bestätigte auf Tagesspiegel-Anfrage, dass auf der Invalidenstraße vier Personen die Fahrbahn blockierten. Zwei von ihnen hatten sich demnach mitsamt dem Tisch auf die Fahrbahn geklebt. Um 14 Uhr war die Straße laut einem Polizeisprecher wieder frei. Zu Auswirkungen auf den Verkehr konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Gericht verhandelt ohne Jeschke

Jeschke hätte am Donnerstag eigentlich erneut vor Gericht erscheinen sollen. Statt den Termin wahrzunehmen, habe er sich jedoch an der Blockade vor dem Ministerium beteiligt, hieß es in der Mitteilung der „Letzten Generation“. Gemeinsam mit weiteren Aktivist:innen hatte Jeschke, der Mitgründer der Gruppierung ist, den Tisch demnach auf der Invalidenstraße aufgestellt und darauf ein Schild mit der Aufschrift „Angeklagte:r“ platziert.

Jeschke erklärte in der Mittelung: „Wir klagen an. Dass durch Nichtstun auf der einen und Blockadehaltung auf der anderen Seite verfassungsrechtlich bindende Klimaziele verfehlt werden, während in Europa bereits das Trinkwasser knapp wird. Dass das Verkehrsministerium weiter aufs Gas tritt, obwohl wir wissen, dass das Milliarden von Menschen in Leid und Elend stürzen wird.“

Mit Bezug auf den Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) teilte Jeschke mit: „Wenn sich Wissing trotz wiederholter, fahrlässiger Gesetzesverstöße nicht hinter die Anklagebank bringen lässt, bringen wir die Anklagebank eben zu ihm.“

Bei dem Prozess am Amtsgericht Tiergarten fehlte Jeschke nach Tagesspiegel-Informationen unentschuldigt. Das Gericht verhandelte ohne ihn weiter. Ein Urteil könnte noch am Donnerstag fallen.

