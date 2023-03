Mit Verletzungen im Krankenhaus Autofahrer in Berlin fährt Kind auf E-Scooter an

In Berlin-Marzahn ist am Mittwoch ein 13-jähriger Junge angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag war der Junge gegen 17 Uhr mit einem E-Scooter auf der Rhinstraße in Richtung Friedrichsfelde unterwegs, als er an der Kreuzung zur Allee der Kosmonauten von einem 60-jährigen Autofahrer angefahren wurde.

Der 13-Jährige erlitt eine Verletzung am Bein und wurde von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht. Laut Zeugenaussagen soll die Ampel für den Jungen Rot, für den Autofahrer Grün gezeigt haben. (Tsp)

