Möbelhauskette auf Expansionskurs XXXLutz übernimmt Berliner Onlinehändler Home24

Die österreichische Möbelhauskette XXXLutz hat sich 92,67 Prozent der Aktien des Berliner Online-Möbelhändlers home24 gesichert. Noch lägen nicht alle kartellrechtliche Freigaben vor, teilte die XXXLutz-Gruppe mit. Sobald das Angebot abgewickelt ist, beabsichtigt XXXLutz nach eigenen Angaben, die home24-Aktie von der Börse zu nehmen.

Die XXXLutz-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im oberösterreichischen Wels betreibt nach eigenen Angaben über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern, unter anderem in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Polen und der Schweiz. Insgesamt beschäftigt XXXLutz mehr als 25.700 Menschen, 11.000 davon in Deutschland.

XXXLutz vertreibt die Produkte vor allem über den stationären Handel. In Deutschland gehören 49 XXXLutz-Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Märkte zur Gruppe. Der Jahresumsatz liegt nach Unternehmensangaben bei 5,34 Milliarden Euro, was die Gruppe zu einem der größten Möbelhändler der Welt mache. Im Dezember 2021 hatte XXXLutz bereits Anteile am deutschen Online-Möbelhändler moebel.de übernommen. (mit dpa)

