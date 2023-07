Modeschöpfer zeigt sich mit Berliner CDU-Politiker Harald Glööckler ist frisch verliebt

Gute Nachrichten bei Harald Glööckler: Der Modedesigner ist frisch verliebt. Nach dem ein oder anderen Schicksalsschlag, etwa der Teilnahme am Dschungelcamp oder der schmerzhaften Trennung von seinem langjährigen Gatten Dieter Schroth, ist der selbsternannte „Prince Pompöös“ zurück. Wie der Phönix aus der Asche, oder so, weiß der 58-Jährige das Glück endlich wieder an seiner Seite. Marc-Eric Lehmann heißt es, ist knackige 26 Jahre jung und seines Zeichens CDU-Ortsvorsitzender aus Berlin-Frohnau.

Na wenn das mal keine Schlagzeile ist? Ist es, für einige Zeit aber nur für die „Bild“, die hatte nämlich schon vor gut zwei Wochen über die Beziehung berichtet, inklusive Knutsch-Fotos. Seit vergangener Woche ist das Verhältnis wohl aber offiziell: Bei einer Fashion-Week-Veranstaltung in Berlin tauchten die beiden nämlich gemeinsam auf und „strahlten um die Wette“ – so zumindest die Analyse des Boulevards und der hat ja bekanntlich keine Probleme damit, hinter XXL-Sonnenbrillen und andere Verschleierungsmethoden zu blicken.

Glööckler reist nach Ägypten

Ob Glööckler bald Wahlkampf für die CDU macht, wurde dann gefragt und auch sogleich beantwortet. Der „Bild“ sagte Glööckler nämlich: „Sicherlich! Ich wollte immer schon die neue Nancy Reagan werden …“. Ob er das Zeug dazu hat, wird wohl demnächst anhand von außenpolitischen Auftritten zu beurteilen sein.

Er sei nämlich von Kaiserin Farah Diba von Ägypten zum Dinner eingeladen worden und reist dafür kommende Woche nach Kairo. Auch wenn Glööckler den Umgang mit royalen Frauenfiguren kennt, immerhin ist für ihn jede Frau eine Prinzessin, sei er trotzdem auch ein bisschen nervös: Er sei zwar erprobt mit Diven, mit Kaiserinnen aber hatte er bislang noch nicht so viel Kontakt. Ursprünglich wollte Glööckler die Reise mit Lehmann antreten, der sei jetzt aber familiär verhindert, sagte der Designer der „Bild“.