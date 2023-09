Mögliche Städtepartnerschaft für Berlin Wegner fliegt im Frühjahr 2024 nach Tel Aviv

Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wird im kommenden Frühjahr nach Tel Aviv fliegen. Entsprechende Reisepläne bestätigte die Senatskanzlei am Freitag. Hintergrund ist eine mögliche Städtepartnerschaft zwischen Berlin und der bevölkerungsreichsten Stadt Israels.

Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU und SPD für eine Partnerschaft mit Tel Aviv ausgesprochen. „Es ist bemerkenswert, dass Berlin keine Partnerschaft mit einer israelischen Stadt hat“, sagte Wegner. „Das wollen wir ändern.“

Bereits im Dezember 2023 will Wegner nach Istanbul reisen, um „die nicht am besten gepflegte Städtepartnerschaft“ zur türkischen Millionenstadt wiederaufleben zu lassen. „Das darf nicht zuletzt aufgrund der großen türkischen Community in Berlin nicht so bleiben“, sagte Wegner. Im Mai 2024 folgt eine ebenfalls bereits angekündigte Reise nach Tokio zum 30. Jubiläum der Städtepartnerschaft.

Besuch in Los Angeles geplant

Im dritten Quartal 2024 steht für Wegner dann eine Reise in die USA an. Wie die Senatskanzlei bestätigte, steht neben New York und Boston nun auch Los Angeles auf dem Programm. „Mit seiner sehr lebendigen Musik-, Film- und Kreativszene ist Los Angeles eine großartige Partnerstadt Berlins“, sagte Wegner. Los Angeles ist zugleich die älteste Partnerstadt der deutschen Hauptstadt, die Verbindung besteht seit 1967.

Wegners erste Reise ins Ausland als Regierender Bürgermeister führte ihn Anfang Juni in die polnische Hauptstadt Warschau, ebenfalls eine Partnerstadt von Berlin. „Als Berliner Bürgermeister hat man eine ganz besondere Strahlkraft“, sagte Wegner damals. „Ich glaube, dass man dem auch gerecht werden muss.“ Ziel solcher Städtereisen sei es unter anderem, „in die Länder hineinzuscheinen“, um das Verhältnis zu Deutschland zu verbessern.

Insgesamt hat Berlin 18 Partnerschaften, wobei jene mit Moskau derzeit ruht. Die jüngste ist die mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew – offiziell geschlossen bei dem Besuch des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko am 14. September. Die weiteren Partnerstädte Berlins sind Brüssel, Budapest, Buenos Aires, Jakarta, London, Madrid, Mexiko-Stadt, Paris, Peking, Prag, Taschkent und Windhuk.