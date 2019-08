Im Fall des in Berlin erschossenen tschetschenischen Georgiers Zelimkhan K. wächst der Verdacht, staatliche russische Stellen könnten in den Mord verstrickt sein. Wie der Tagesspiegel aus Sicherheitskreisen erfuhr, war Zelimkhan K. im Jahr 2015 gemeinsam mit dem dezidiert antirussischen Ex-Staatspräsidenten Georgiens, Micheil Saakaschwili, in der Ukraine aktiv.

Saakaschwili hatte im August 2008 den Fünf-Tage-Krieg mit Russland um die abtrünnige georgische Provinz Südossetien verloren. Im Februar 2015 berief der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko, ebenfalls ein Russland-Gegner, Saakaschwili als Regierungsberater. Ein Jahr zuvor hatte Russland die Krim annektiert.

Im Mai 2015 wurde Saakaschwili Gouverneur der südukrainischen Region Odessa. Zelimkhan K. sei vermutlich als Berater für Saakaschwili und den neuen Polizeichef in Odessa tätig gewesen, hieß es. Zuvor hatte K. im Mai 2015 in der georgischen Hauptstadt Tiflis nur knapp ein Attentat überlebt.

Saakaschwili hatte für den Posten des Polizeichefs den früheren georgischen Vize-Innenminister Giorgi Lortkipanidse vorgeschlagen, dieser wurde dann im Mai 2015 von Poroschenko ernannt. Zelimkhan K. habe in engem Kontakt zu Lortkipanidse gestanden, sagten Sicherheitskreise.

Saakaschwili geriet allerdings mit Poroschenko in einen Konflikt und trat im November 2016 zurück. Damit war offenbar auch die Zeit von Zelimkhan K. in der Ukraine vorbei. Im Januar beantragte er in Deutschland Asyl. Trotz der Ablehnung konnte K. in der Bundesrepublik bleiben.

Bei Twitter hat Saakaschwili am Dienstag der Familie des erschossenen Zelimkhan K. kondoliert. Dieser sei „ein tapferer Mann sowie ein georgischer und tschetschenischer Patriot gewesen“, schrieb Saakaschwili. Der Politiker geht davon aus, dass ein russischer Geheimdienst hinter dem Mord steckt.

Deutsche Sicherheitskreise sprechen ebenfalls von einer „plausiblen Theorie“. Als möglicher Drahtzieher des Attentats vom Freitag in Berlin-Moabit wird auch Putins Statthalter in Tschetschenien genannt, Ramsan Kadyrow.

Zelimkhan K. hatte an der Seite tschetschenischer Rebellen gegen Russland gekämpft. Kadyrow führe „Todeslisten“, sagten Sicherheitskreise. Möglicherweise hätten Kadyrow und ein russischer Geheimdienst gemeinsam verabredet, Zelimkhan K. in Deutschland zu töten, hieß es. Alles deute daraufhin, dass der Mord "russischer Staatsterrorismus" war.