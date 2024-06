Grüne lachen bei Debatte über ermordeten Polizisten Entsetzen im Berliner Abgeordnetenhaus nach Zwischenruf zu Mannheim

Im Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag ein Zwischenruf aus den Reihen der Grünen-Fraktion für Entsetzen gesorgt. Ausgerechnet die Sprecherin der Fraktion für Antidiskriminierung, Tuba Bozkurt, hat im Plenum einen Eklat ausgelöst – als es um die brutalle Messerattacke des 25-jährigen Afghanen Sulaiman A. auf den Polizisten Rouven L. ging.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprach in der Plenarsitzung über den Mord im baden-württembergischen Mannheim. Zu der Tat vom vergangenen Freitag ermittelt wegen der „besonderen Bedeutung“ der Generalbundesanwalt. Die Tat wird als „religiös motiviert“ eingestuft, es geht um Mord, fünffachen versuchten Mord sowie gefährliche Körperverletzung.

Spranger sagte zur Frage eines Abgeordneten zu den Folgen des islamistischen Anschlags: „Der schreckliche Tod von Mannheim zeigt uns natürlich ...“ Dann rief eine Frauenstimme dazwischen: „Mannheim ist tot?“ Mehrere Menschen lachten.

Dem vorläufigen Plenarprotokoll zufolge, das dem Tagesspiegel vorliegt, kam der Ruf aus der Grünen-Fraktion, genauso wie das Lachen darüber. Im Plenarprotokoll heißt es wörtlich: „Lachen bei den Grünen.“

Auf der Zuschauertribüne sitzen Polizisten und hören alles mit an

Innensenatorin Spranger unterbrach ihre Rede nach dem Zwischenruf für einen Moment und antwortete ruhig und gefasst: „Ich würde darüber nicht lachen. Da oben sitzen Kolleginnen und Kollegen.“ Abgeordnete von SPD, CDU und AfD applaudierten.

Spranger richtete ihr Wort dann direkt an die Abgeordneten der Grünen und sagte, sie hoffe, dass die Abgeordneten der Grünen-Fraktion ihr zustimmen würden, dass die Sicherheit der Sicherheitskräfte an erster Stelle stehe.

Während der Sitzung waren auch Berliner Polizeibeamte auf den Zuschauertribünen zu Gast. Mehrere Abgeordnete berichten dem Tagesspiegel über deren Entsetzen. „Sie haben sich nach vorn gebeugt und suchend umgeschaut, wer zu so etwas in der Lage ist“, berichtet ein CDU-Abgeordneter.

Die Grünen-Fraktion hat den Vorfall inzwischen eingeräumt. Auf dem Kurznachrichtendienst X schrieben die Fraktionsvorsitzenden Werner Graf und Bettina Jarasch am späten Abend: „Dieser Zwischenruf war falsch. Wir werden dies in der Fraktion aufarbeiten. So etwas wird sich nicht wiederholen.“

„Die Polizei schützt im Übrigen auch grüne Abgeordnete, wenn sie Hilfe brauchen“

Iris Spranger sagte dem Tagesspiegel am Abend: „Ich bin absolut entsetzt über solche Äußerungen und darüber, dass ein Menschenleben offensichtlich keine Rolle spielt.“ Die Innensenatorin ergänzte: „Die Polizei schützt im Übrigen auch grüne Abgeordnete, wenn sie Hilfe brauchen. Solche Äußerungen hat man zu unterlassen.“

Auch der Parteivorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, schaltete sich am Donnerstagabend ein. Er schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X: „Ein solches Verhalten ist unanständig. Ich entschuldige mich im Namen meiner Partei bei den Angehörigen von Rouven L. dafür.“ Wenn die Familie eines Mordopfers am Grab stehe, schrieb der Parteivorsitzende, gebe es nichts zu lachen.

Zwischenruferin zuständig für „intersektionale Antidiskriminierungspolitik“

In der Nacht meldete sich auch noch jene Grünen-Abgeordnete, die bei Sprangers Rede höhnisch dazwischen gerufen hatte. Es war Tuba Bozkurt, sie ist die fachpolitisches Sprecherin der Grünen-Fraktion für Antidiskriminierung. In ihrem Profil beim Twitter-Nachfolger X beschreibt sie ihren Tätigkeitsschwerpunkt als „intersektionale Antidiskriminierungspolitik“.

Tuba Bozkurt – sie ist für die Grünen Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. © Foto: Vincent Villwock / Grüne Fraktion Berlin

Wörtlich schrieb sie nach dem Eklat im Abgeordnetenhaus mehr als zwei Stunden nach den Posts ihres Bundesparteichefs Nouripour und ihrer Fraktionsspitze: „Ich möchte für meinen Zwischenruf im Abgeordnetenhaus um Entschuldigung bitten. Er war pietätlos und unanständig und ich bereue ihn zutiefst.“

Weiter schrieb die Grünen-Politikerin in ihrem X-Post: „Die Angehörigen, Freund:innen und Kolleg:innen von Rouven L., die ich damit verletzt habe, bitte ich aufrichtig um Entschuldigung.“

Und dann erklärte Boskurt: „Nichts liegt mir ferner, als nach dieser schrecklichen Tat den Eindruck von Spott zu erwecken. Ich verspreche, das wird sich nicht wiederholen. Polizist*innen, die tagtäglich ihr Leben, ihre Gesundheit für unsere Sicherheit aufs Spiel setzen, haben meinen uneingeschränkten Respekt.“

Zu den Lachern der anderen Grünen-Abgeordneten gab es keine weiteren Erklärungen.