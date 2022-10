Vor den Augen der Kinder Mann ersticht Ehefrau in Berliner Flüchtlingsunterkunft

Am Samstagmittag gegen 11:45 Uhr hat ein 50-jähriger Mann in einer Unterkunft für Geflohene in der Wollenberger Straße in Hohenschönhausen seine 44-jährige Ehefrau getötet, wie die Polizei mitteilte.

Der Polizei zufolge war das Paar gegen 11.45 Uhr in Streit geraten. Der Mann attackierte seine Frau und verletzte sie dabei tödlich. Nach Tagesspiegel-Informationen griff er sie mit einem Messer an.

Sowohl das Opfer als auch der mutmaßliche Täter sind aus der Ukraine. Die Polizei bestätigte, dass das Paar zwei gemeinsame Kinder hat. Wie der Tagesspiegel erfuhr, handelt es sich um zwei Töchter – 2005 und 2016 geboren.

Die Familie war die einzige ukrainische Familie in der Container-Unterkunft. Sie war im Juni in Berlin registriert worden.

Beide Kinder mussten die Tat mitansehen. Die ältere Tochter rief den Sicherheitsdienst der Flüchtlingsunterkunft. Die Schwestern wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben und sollen nicht voneinander getrennt werden.

Informationen zu den Hintergründen der Tat und zum Motiv des mutmaßlichen Täters liegen noch nicht vor. Die zweite Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten vermittelt jetzt psychologische Hilfe für die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und der Unterkunft (mit dpa)

