Mutmaßlich transfeindlicher Angriff in Berlin-Pankow Polizei sucht nach gewalttätigen Männern

Die Berliner Polizei sucht nach einem mutmaßlich transphoben Angriff in Berlin-Pankow nach den beiden Angreifern. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Die Tat ereignete sich demnach am 7. Oktober 2023. Gegen 3.40 Uhr sollen an der Berliner Straße Ecke Breite Straße drei junge Frauen und ein junger Mann von einem Tatverdächtigen zunächst beleidigt worden sein. Anschließend habe dieser den bislang unbekannten Mann geschlagen. Auch ein Zeuge im Alter von 17 Jahren wurde kurz darauf von den Tatverdächtigen verletzt.

Die Polizei möchte wissen, wer die Tat beobachtet hat und Angaben zur Identität des unbekannten Angegriffenen sowie der unbekannten Angreifer machen kann.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei im Bayernring 44 in 12101 Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer 030 4664953528 oder per E-Mail an LKA535-Hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache und an jede andere Polizeidienststelle können Hinweise gegeben werden. (Tsp)