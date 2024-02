Mutmaßlicher Dealer im Taxi gestoppt 26-Jähriger mit über einem Kilo Kokain in Spandau festgenommen

Am Mittwochmittag haben mehrere Einsatzkräfte der Berliner Polizei einen mutmaßlichen Koks- und Cannabisdealer in Spandau festgenommen. Das teilte die Behörde am Donnerstag mit.

Die Beamten hatten den 26-Jährigen bei einer möglichen Übergabe von bis zu einem Kilo des weißen Pulvers erwischt. Als die Polizisten das Taxi, in dem sich der Mann aufhielt, am Jakob-Kaiser-Platz stoppten, versuchte er, ein mysteriöses Paket zu entsorgen.

Wenig später stellte sich heraus: In dem Paket befand sich knapp ein Kilogramm Kokain. Daraufhin durchsuchten die Beamten die Wohnung des Verdächtigen und konnten neben mehreren Hundert verpackten Cannabistüten auch ein weiteres halbes Kilo Kokain sicherstellen, so heißt es in der Mitteilung. Der mutmaßliche Drogendealer soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.