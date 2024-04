Nach Angriff im Dong Xuan Center Berliner Polizei durchsucht Gastrobetrieb – zwei Menschen in Untersuchungshaft

Bei einer Auseinandersetzung auf dem asiatischen Großmarkt „Dong Xuan Center“ in Berlin-Lichtenberg wurden am 15. März drei Menschen lebensbedrohlich und zwei weitere schwer verletzt. Am Dienstag hat die Berliner Polizei mehrere Durchsuchungsbeschlüsse durchgesetzt und dabei einen Mann festgenommen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.