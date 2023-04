Nach antisemitischer Beleidigung Berliner Polizei sucht Betroffene und Zeugen

Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt zu einem Fall von mutmaßlich antisemitischer Beleidigung in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Berlin-Charlottenburg am 18. April 2023.

Wie die Polizei Berlin mitteilte, soll bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 13.20 Uhr eine Frau in einem Bus der Linie 100 in Richtung Alexanderplatz von einem männlichen Fahrgast antisemitisch beleidigt worden sein. Sie habe über den Busfahrer die Polizei rufen lassen, sei dann aber gegangen, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Polizei sucht nun nach der Betroffenen sowie nach Zeug:innen zu dem Vorfall.

Die Polizei Berlin fragt:

Wer wurde am 18. April 2023 gegen 13.20 Uhr im Bus der Linie 100 in Richtung Alexanderplatz beleidigt?

Wer kann Angaben zu dem geschilderten Vorfall machen?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort des noch unbekannten Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail an lka535@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)