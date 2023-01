Nach Attacke auf 50-Jährigen Polizei sucht Schläger aus Berliner U-Bahn

Die Berliner Polizei sucht nach einem Mann, der in der Berliner U-Bahn einen 50-Jährigen attackiert haben soll. Dafür hat die Behörde nun Fahndungsbilder veröffentlicht.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 12. Mai des vergangenen Jahres. Auf dem U-Bahnhof Bundestag war der Mann dem späteren Opfer mit lauten Selbstgesprächen aufgefallen. In einem Zug der U5 schließlich wurde er von ihm angerempelt und verbal angegangen. Als der Zug fuhr, schlug der Tatverdächtige seinem Gegenüber zweimal mit der Faust ins Gesicht.

Fahndung nach einem Schläger aus der U5 © Polizei Berlin

Erst, als eine 25-Jährige einschritt, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab. Er flüchtete an der Station Brandenburger Tor in unbekannte Richtung. Eine Überwachungskamera zeichnete Bilder von ihm auf.

Die Polizei fragt nun: Wer kennt den Mann und weiß, wo er sich aufhält? Wer hat rund um die Tat etwas beobachtet?

Die Polizei bittet um Kontaktaufnahme auf der Wache in Alt-Moabit 145, 10557 Berlin, unter Telefon (030) 46 64-22 87 00, per E-Mail an dir2a28wache@polizei.berlin.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle. (Tsp)

Zur Startseite