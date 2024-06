Nach Baustart mit dem Bundeskanzler Wo bleibt eigentlich die Grundschule am Siemens-Campus?

Kanzler Olaf Scholz war neulich in Berlin-Spandau, Grundsteinlegung in Siemensstadt mit Bundeskanzler und Spandaus Bürgermeister. Apropos: Was macht eigentlich der Bau der neuen Grundschule im Milliarden-Viertel? Der neue Tagesspiegel-Newsletter „Spandau Daily“ hat gleich mal im Rathaus nachgefragt. Denn auch ein Kanzler war ja mal Grundschüler. Der „kleine Olaf“ saß bis 1969 in der Großsiedlung Rahlstedt am Hamburger Stadtrand auf der Schulbank.

Neben dem zugewucherten S-Bahnhof Siemensstadt soll die neue Grundschule für 600 Kinder entstehen, u.a. mit dem Sprachschwerpunkt Englisch („Europaschule“). Das Grundstück befindet sich hinter dem Hochhaus an der neuen 400-Meter-Bummelmeile, die zur S-Bahn führt – oben gut in der Simulation zu sehen.

Siemens hat andere Pläne als Berlin. Im Herbst erzählte mir Spandaus Schul- und Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, dass Siemens in die Höhe bauen will und die Turnhalle auf die Schule drauf setzen möchte, während Spandau „lieber in die Fläche“ gehen möchte.

Die Entscheidung rückt näher, allerdings: „Für die geplante Grundschule im neuen Siemens-Square wurde noch keine abschließende Entscheidung getroffen“, sagte jetzt Spandaus Schul- und Gebäudestadträtin Brückner im Tagesspiegel-Newsletter „Spandau Daily“. „Gleiches gilt für die Frage einer möglichen Stapelung von Schulräumen und Sporthalle.“ Vor 2028 wird da kein Stundenklingeln ertönen. Wer dann wohl Kanzlerin oder Kanzler ist?