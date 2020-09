Nachdem das Berliner Verwaltungsgericht die temporären Radwege für rechtswidrig erklärt hat, hat die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus nun beim Verwaltungsgericht die "Vollstreckung zum sofortigen Abbau der Pop-up-Radwege" beantragt.

In dem Schreiben wird gefordert, dass die Senatsverkehrsverwaltung "unter Fristsetzung und Androhung eines Zwangsgeldes ihrer Verpflichtung aus dem Beschluss des Verwaltungsgerichts Berlin" nachkommt und die Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen auf den im Gerichtsbeschluss genannten Straßen beseitigt.

Der Antrag wird damit begründet, dass die Antragsgegnerin, die Verkehrsverwaltung, in der vergangenen Woche über die Presse verlautbaren haben lassen, dass "sie nicht beabsichtigt, dem Gerichtsbeschluss Folge zu leisten". Vielmehr wolle "die Antragsgegnerin Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts einlegen, mit dem Ziel eine Wirkung zu erreichen", heißt es weiter in dem Antrag.

Das Verwaltungsgericht hatte am 4. September in einem Eilverfahren entschieden: Die Voraussetzung zur Errichtung von acht verschiedenen temporären Radwegen in Berlin lag nicht vor. Demnach sind die sogenannten Corona-Radwege rechtswidrig, weil für jeden Radweg eine konkrete Gefährdung vorliegen müsse. Der Verweis auf die Pandemie reiche nicht aus.

Die Verkehrsverwaltung hat jedoch geplant diese Woche gegen den Beschluss Beschwerde einzulegen und hat deshalb noch keine Abbauarbeiten begonnen. Die Beschwerdefrist lag bei vier Wochen.