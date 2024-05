Nach Demonstrationen am 1. Mai Berliner Stadtreinigung sammelt etwas weniger Müll ein

Der traditionelle Tag der Arbeit, der 1. Mai, ist für viele Berlinerinnen und Berliner seit Jahren vor allem eines: Ein Tag zum Feiern. Obwohl etwa das Myfest in Kreuzberg erneut ausfiel, zog es am Feiertag zehntausende Menschen in die Berliner Parks und auf die Straßen. Was nach dem Ende der Party bleibt, ist allerdings vor allem eines: Der Müll.

Im Schlesischen Busch in Treptow musste die Polizei wegen Überfüllung eingreifen, im Görlitzer Park genossen Tausende die sommerlichen Temperaturen und auch rund um die Hasenheide und den Neuköllner Landwehrkanal war es gut gefüllt.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) konzentrierte sich nach eigenen Angaben vor allem auf den Bereich Kreuzberg: Seit Jahrzehnten zieht der Kiez rund um Kottbusser Tor und Oranienstraße Feiernde in der Mainacht an. Während die Partys noch liefen, begann die BSR um 2 Uhr morgens bereits mit den Aufräumarbeiten.

110 Beschäftigte rückten mit 45 Fahrzeugen, vor allem Kehrmaschinen, Kehrichtsammel- und Ladekranfahrzeugen, zum Sondereinsatz an. Ein Sprecher der BSR sprach auf Tagesspiegel-Anfrage von „erheblichen Verschmutzungen durch Glasflaschen und Leichtverpackungen“. Zu letzteren zählen etwa Pizza-Kartons.

Im Görlitzer Park, wo Tausende Menschen bis in die Nacht gefeiert hatten, dauerten die Reinigungsarbeiten der BSR am Donnerstagmittag noch an, wie ein Sprecher berichtete. Bislang seien insgesamt 110 Kubikmeter Abfall eingesammelt worden und damit etwas weniger als im Vorjahr (125 Kubikmeter), hieß es. (mit dpa)