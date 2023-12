Nach Fahrerflucht mit Mietauto 16-Jähriger Beifahrer in Berlin-Kreuzberg festgenommen

Nach einer Fahrerflucht ist ein 16-Jähriger am Mittwoch in Kreuzberg festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, saß der Jugendliche als Beifahrer in einem Auto, das am Nachmittag gegen 15.40 Uhr in der Zossener Straße einen Unfall verursacht hatte.

Den Angaben zufolge hatte der Fahrer des Mietwagens versucht, sich in den Fließverkehr einzuordnen. Dabei stieß er mit einem fahrenden sowie einem geparkten Auto zusammen. Verletzt wurde niemand.

Als der Fahrer des Unfallautos daraufhin Gas gab und davonraste, riefen Zeugen die Polizei. Die Beamten verfolgten den Wagen, bis für die Flüchtigen die Fahrt in einer Sackgasse in der Körtestraße endete. Wegen der Glätte rutschte der Streifenwagen der Polizei beim Bremsen aus und touchierte die Tür des Mietautos. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Die beiden Männer stiegen aus dem Auto und liefen weg. Der Unfallfahrer konnte dabei entkommen. Den 16-jährigen Beifahrer nahm die Polizei wenig später in der Fichtestraße fest. Er wurde später seiner Mutter übergeben. (Tsp)