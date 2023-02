Nach gefährlicher Körperverletzung in Berlin Polizei sucht Tatverdächtige vom Alexanderplatz

Drei Männer sollen am 20. März 2022 aus einer Gruppe heraus auf einen 18-Jährigen losgegangen sein. Jetzt bittet die Berliner Polizei mit Fotos um Hilfe bei ihrer Identifizierung.

Die Gruppe aus ungefähr zehn Menschen war an besagtem Tag gegen 22.40 Uhr am Alexanderplatz unterwegs. Am Fernsehturm sollen die drei Männer den Jugendlichen angegriffen haben. Zuvor hatte es einen Streit zwischen der Gruppe und dem 18-Jährigen gegeben, der Bekannte dabei hatte.

Diese drei Männer werden gesucht. © Polizei Berlin

Der junge Mann wurde leicht verletzt. Er musste jedoch nicht ärztlich versorgt werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den Identitäten der drei Männer – und wüsste auch gern, wo sie sich aufhalten. Weitere sachdienliche Angaben rund um die Tat werden ebenfalls erbeten:

in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit

unter den Telefonnummern (030) 46 64–57 41 18 und (030) 46 64–57 11 00

per E-Mail an dir5k41@polizei.berlin.de

an die Internetwache der Polizei Berlin oder

bei jeder anderen Polizeidienststelle.

(Tsp)

Zur Startseite