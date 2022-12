Nach Klimaprotest in Berlin Charlottenburger Kreuzung wieder frei – Aktivisten kündigen Protest mit Kuchen an

Am Freitagmorgen haben sich Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ auf die Fahrbahn an der Ecke Spandauer Damm/Königin-Elisabeth-Straße geklebt. Wie eine Polizeisprecherin am Freitagmittag auf Anfrage erklärte, sind die Fahrbahnen mittlerweile wieder frei. „Der Verkehr fließt wieder“.

Laut der Sprecherin soll es sich um neun Demonstrierende gehandelt haben. Zwei davon hätten sich festgeklebt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Protest richtete sich nicht nur gegen die Klimapolitik der Bundesregierung, sondern auch gegen die Inhaftierung von Mitgliedern der Letzten Generation in Bayern, wie es in einer Pressemitteilung der Gruppe hieß.

Für Samstagnachmittag kündigten die Aktivistinnen und Aktivisten als „Aktion Klebekuchen“ Blockaden an den Mauerresten am Potsdamer Platz an. Es solle Punsch und Kuchen geben, wie die Gruppe auf Twitter bekannt gab. (Tsp, dpa)

