Nach Messerattacke Evangelische Schule Neukölln dankt Helfern mit Gottesdienst

Drei Wochen nach der Messerattacke auf zwei Schülerinnen will die Evangelische Schule Neukölln am Montagnachmittag einen Dankgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche veranstalten. Polizei, Feuerwehr, Psychologen, Seelsorger, Eltern: Der Gottesdienst richtet sich an alle Helfer:innen, die der Neuköllner Schule nach dem Vorfall zur Seite standen.

Bei dem Angriff auf dem Schulgelände am 3. Mai waren zwei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren teils lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 38-jährigen Mann, der die Kinder mit einem Küchenmesser angriff.

Vor zwei Wochen habe man das Unterrichtsangebot mit einer internen Andacht wieder begonnen, sagt Christina Reiche, Sprecherin der Evangelischen Schulstiftung. Am vergangenen Montag seien die Schüler:innen fast vollzählig wieder zum Unterricht erschienen. „Eine Rückkehr zum normalen Schulalltag ist nicht für jeden auf Anhieb möglich“, sagt sie. Trotzdem: „Ein Großteil der Schulgemeinschaft wünscht sich wieder mehr Normalität in der Schule. Normalität bedeutet für viele auch Stabilität“.

Um die Schüler:innen neben dem Unterricht weiterhin zu unterstützen, werden vor Ort sowie über Beratungsstellen und Hotlines weiterhin Gesprächs- und Unterstützungsangebote gemacht. Seelsorger und psychologische Fachkräfte stehen weiterhin zur Unterstützung bereit.

„Unser Ziel ist es jetzt, die Schule langfristig zu unterstützen“, sagt Reiche. Eine Weiterbildung zum Umgang mit Trauma-Erfahrungen sei mit der Schule geplant. „So eine traumatisierende Erfahrung kann sich stark auf die Klasse auswirken. Gemeinsam mit Schule und Elternschaft überlegen wir jetzt, wie man die Schulgemeinschaft langfristig unterstützen kann“.

Für die nächste Woche sei es laut Schulstiftung entscheidend, achtsamer mit dem unterschiedlichen Reaktionen der Schüler:innen auf den Vorfall umzugehen. „Die Schule ist ein sozialer Raum, der Halt gibt. Wir versuchen alles, damit dies möglichst bald wieder geschehen kann“, sagt Reiche.