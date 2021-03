Der Intendant der Berliner Volksbühne, Klaus Dörr, gibt sein Amt zum 16. März auf. Das teilte das Theater am Montag mit. Dörr reagiert damit auf Vorwürfe sexueller Belästigung gegen ihn.

Nach #MeToo-Vorwürfen an der Berliner Volksbühne hatte eine Petition den Rücktritt oder die Entlassung von Dörr gefordert. „Wir sehen den Berliner Kultursenat in der Pflicht, die Beschwerde und Erfahrungen der betroffenen Frauen ernst zu nehmen“, heißt es in dem am Montag aufgesetzten Text.

„Wir glauben den betroffenen Frauen und stellen ihre Aussagen nicht in Frage.“ Zu den Erstunterzeichnern gehören neben einigen Organisationen etwa aus dem Theaterbereich vor allem Dramaturginnen, Autorinnen, Regisseurinnen und Schauspielerinnen.

Die Senatsverwaltung für Kultur geht Vorwürfen gegen Dörr nach. Einem Bericht der „Tageszeitung“ („taz“) zufolge haben sich mehrere Frauen über ihn beschwert.

Eine Sprecherin des Theaters teilte mit, Dörr verwahre sich nachdrücklich gegen die Vorwürfe und werde auf anwaltlichen Rat zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich keine Stellung nehmen.

Die „taz“ nannte verschiedene Verfehlungen gegenüber Frauen, die Senatsverwaltung sprach von konkreten Vorwürfen, die vorlägen.

Dörr kam als Interimslösung an die Volksbühne

Die Berliner Volksbühne zählt zu den wichtigsten Theatern des Landes. Dörr hatte die Leitung vor drei Jahren nach Querelen um seinen Vorgänger als Interimslösung übernommen.

Im Sommer kommt der Regisseur René Pollesch als neuer Leiter des Hauses.Das Schlagwort #MeToo („ich auch“) entstand im Zuge des Skandals um Hollywood-Mogul Harvey Weinstein, dem schwere Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und Machtmissbrauchs gemacht wurden.

Inzwischen ist er in den USA zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden. (dpa)