Die Initiatoren des Berliner Volksbegehrens "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" rechnen nach dem juristischen Aus für den Mietendeckel mit neuem Schwung für ihre seit 26. Februar laufende Unterschriftensammlung.

„Wir spüren große zusätzliche Unterstützung“, sagte Mitinitiator Rouzbeh Taheri am Freitag. Seit Bekanntgabe des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes am Donnerstagmorgen habe die Kampagne Tausende neue Follower in sozialen Medien.

Zudem seien dutzende Spenden eingegangen. Mehr als 50 neue Unterstützer hätten angeboten, beim Sammeln von Unterschriften zu helfen. „Viele Menschen sind wütend und wollen was machen“, sagte Taheri. „Sie haben gesehen, dass wir eine erfolgreiche Initiative sind und setzen ihre Hoffnung auf uns.“

Das verleihe dem Volksbegehren neuen Schwung. „Ich gehe außerdem davon aus, dass auch die bundesweite Bewegung für einen Mietenstopp in Deutschland mehr Zulauf bekommt und das ein großes Thema bei der Bundestagswahl wird.“

Das Bundesverfassungsgericht hatte das Berliner Mietendeckel-Gesetz in einem am Donnerstag verkündeten Beschluss für nichtig erklärt. Für das Mietrecht sei der Bund zuständig, daneben dürfe es kein Landesgesetz geben.

Die Unterschriftensammlung läuft noch bis 25. Juni

Ein Bündnis Berliner Mieterinitiativen will der Anstieg der Mieten auf anderem Wege stoppen: Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen sollen „vergesellschaftet“, also gegen eine Milliardenentschädigung per Landesgesetz enteignet werden.

Das Bündnis startete dazu am 26. Februar eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren, das in einen Volksentscheid münden könnte. Dieser würde parallel zur Wahl des Abgeordnetenhauses und des Bundestages am 26. September stattfinden.

Aktuell läuft die Unterschriftensammlung der zweiten Phase des Volksbegehrens. Von den rund 175.000 benötigten Unterschriften waren Ende März nach Angaben der Initiative knapp 50.000 gesammelt worden. Die Aktion läuft noch bis zum 25. Juni. Wird das Quorum erfüllt, können die Berliner parallel zur Abgeordnetenhauswahl über die Initiative abstimmen.

Das Ende des Mietendeckels sei für viele Menschen ein schwerer Schlag, sagte Taheri. Deshalb sei zu befürchten, dass die Debatten um die Mieten in der Stadt nun noch schärfer und radikaler geführt werden. „Man kann es den Menschen nicht verdenken, dass sie Angst haben, ihre Wohnung zu verlieren, die für sie gerade in Corona-Zeiten so wichtig ist“, so Taheri. „Wir wollen die Wut auf einen konstruktiven Weg kanalisieren.“ (dpa)