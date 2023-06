Nach nächtlicher Verlade-Aktion Berliner Polizei nimmt drei Motorraddiebe fest

Die Polizei hat in Berlin-Reinickendorf drei mutmaßliche Motorraddiebe festgenommen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, soll das Trio in der Nacht zu Dienstag gegen 2.30 Uhr zwei Fahrzeuge in der Zobeltitzstraße in einen Transporter geladen und mit diesem und einem weiteren Wagen geflüchtet sein.

Bei der Tat seien sie von Zivilpolizisten beobachtet worden, denen verdächtiges Verhalten der Männer aufgefallen war, hieß es von der Polizei. Daraufhin hätten Beamten Verstärkung gerufen.

Kurz darauf stoppte die Polizei die Verdächtigen noch in derselben Straße. Die drei Männer im Alter von 32, 34 und 35 Jahren wurden festgenommen. Die gestohlenen Motorräder im Laderaum des Transporters und die beiden Fluchtfahrzeuge wurden sichergestellt. (tsp)