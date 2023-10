Nach Raub im Görlitzer Park Berliner Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei Berlin hat am Sonntagabend einen mutmaßlichen Räuber in Berlin-Kreuzberg festgenommen. Zuvor soll der 20-jährige Tatverdächtige einen 26-jährigen Mann bestohlen und ihn anschließend bedroht haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach ereignete sich der Überfall gegen 20.15 Uhr am Sonntagabend im Görlitzer Park. Dort soll der mutmaßliche Täter den Rucksack eines 26-Jährigen entwendet haben. Als dieser seinen Rucksack zurückforderte, soll der 20-Jährige ihn mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchtete er.

Der 26-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen kurze Zeit später an einem Eingang des Görlitzer Parks festnahm. Der dort gefundene Rucksack wurde an seinen Besitzer zurückgegeben. Die Einsatzkräfte stellten darüber hinaus ein Handy sicher, das laut Polizeimeldung „offenkundig nicht dem 20-Jährigen gehörte und dessen Herkunft er nicht erklären konnte“. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen. Am Montag soll er einem Richter vorgeführt werden.