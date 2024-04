Nach Räumungsurteil und Evakuierung Berliner Bündnis ruft zu Protesten gegen Situation am Wohnungsmarkt auf

Lange hat der 84-jährige Manne Moslehner um einen Verbleib in seiner Wohnung am Reinickendorfer Steinbergpark gekämpft, doch am Montag hat das Amtsgericht Tiergarten entschieden: Manne muss raus. Nachdem eine Immobilienfirma das Wohnhaus gekauft hatte, wehrte sich der Rentner gegen die Modernisierungsmaßnahmen. In Schöneberg sackte kürzlich ein Wohnhaus ab und wurde teilweise evakuiert. An der Fassade waren mehrere Risse zu erkennen. Nach Auskunft von Anwohnenden waren die Probleme dem privaten Immobilienunternehmen bereits lange bekannt. Ein Protest formiert sich.

Das Bündnis „Mietenwahnsinn Berlin“ ruft zu Demonstrationen und Kundgebungen auf. Das teilten die Aktivisten am Mittwoch mit. Unter anderem soll wegen der zwei Fälle am Sonnabend ab 15 Uhr vor dem Neubauprojekt in der Reichenberger Straße 142 in Berlin-Friedrichshain eine Parade stattfinden. Der Kiez habe Eigenbedarf, so heißt es in der Mitteilung. Bei der Berliner Polizei ging für die Versammlung bis Mittwochmorgen noch keine Anmeldung ein.

Außerdem soll dem Widerstand bei einer Demonstration am 1. Juni Ausdruck verliehen werden. Für den Tag wird ab 14 Uhr zu einem Protest auf dem Potsdamer Platz aufgerufen. Die Demonstration wurde bereits bei der Polizei angemeldet. Sie soll um 19 Uhr am Platz der Luftbrücke enden. Zuvor soll die Route durch Kreuzberg entlang der Stresemannstraße, dem Halleschen Ufer und dem Mehringdamm ziehen.

Ein dritter Protest ist am 11. Juni gegen den Kongress des „Zentralen Immobilien Ausschuss“ im Tempodrom vorgesehen. Die Lobbyorganisation ist der Spitzenverband der deutschen Immobilienwirtschaft. In ihm organisieren sich 30 Verbände der Branche.

Die Initiative „Mietenwahnsinn Berlin“ ist ein Bündnis mehrerer lokaler sogenannter Kiezgruppen sowie weiterer linker Initiativen. Welchen Auswuchs die Proteste haben werden, ist bislang unklar. Einzig die Demonstration am 1. Juni wurde angemeldet.