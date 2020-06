Gute Nachrichten für Pendler: Nach rund drei Monaten können Fahrgäste ab dem 15. Juni wieder uneingeschränkt mit dem Zug zwischen Deutschland und Polen hin und her fahren. Die Linien RB 26, 91 und 93 sowie RE und RB 66 fahren dann wieder nach dem Fahrplan, der vor der Corona-Krise galt, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mitteilte.

Polen hatte vor zwei Wochen die Grenzen für den Personenverkehr von Berufspendlern schon geöffnet. Am 15. Juni sollen die letzten Einschränkungen fallen. Zu diesem Datum wird die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes aufgehoben. Dann fährt auch der Nachtzug Berlin-Wien-Budapest wieder, wie der Verbund ankündigte. (dpa)