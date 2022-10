Nach Gerüchten um Spahn Merz stellt sich deutlich hinter Wegner als Berliner CDU-Spitzenkandidat

CDU-Parteichef Friedrich Merz hat sich am Freitag deutlich hinter Kai Wegner als Spitzenkandidat der Berliner CDU für die womöglich anstehende Wiederholungswahl in Berlin gestellt. „Der Vorsitzende der Berliner CDU und Vorsitzende der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Kai Wegner, hat in den letzten zwölf Monaten in Berlin eine hervorragende Arbeit gemacht“, sagte Merz dem Tagesspiegel. „Ich unterstütze Kai Wegner daher mit aller Kraft bei seiner erneuten Bewerbung um das Amt des Regierenden Bürgermeisters in Berlin.“

Notwendig geworden war Merz’ öffentliche Unterstützung durch Spekulationen über eine mögliche Spitzenkandidatur von Jens Spahn anstelle von Wegner. Die „Berliner Morgenpost“ hatte über einen angeblichen Plan „führender Bundespolitiker“ berichtet, die nicht an einen Wahlsieg Wegners glauben und deshalb lieber mit Spahn in den anstehenden Wahlkampf ziehen würden.

Nach Informationen des Tagesspiegels hatte es allerdings erst am Mittwoch ein Gespräch zwischen Merz und Wegner über den anstehenden Wahlkampf in Berlin gegeben. Der Name Jens Spahn soll dabei nicht gefallen sein. Berlins CDU-Generalsekretär Stefan Evers sagte dem Tagesspiegel zu den Spekulationen: „Da hat sich ein Clown wohl einen Scherz mit Friedrich Merz und Jens Spahn erlaubt – die beiden werden nicht erfreut sein.“

Am 16. November wird das Berliner Landesverfassungsgericht über eine mögliche komplette Wahlwiederholung entscheiden. Ende November plant die Berliner CDU einen Parteitag. Dort soll Kai Wegner wie schon zur Wahl 2021 als Spitzenkandidat nominiert werden. Seine Nominierung gilt als sicher.

