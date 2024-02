Nach Streik-Aufruf von Verdi für Berlin BVG sagt Verhandlung mit Gewerkschaft ab

Der Konflikt zwischen der BVG und der Gewerkschaft Verdi verschärft sich. Die Verkehrsbetriebe werfen der Gewerkschaft wegen des für Donnerstag und Freitag geplanten Warnstreiks eine „völlig unnötige Eskalation“ vor und haben deshalb eine lange geplante Verhandlungsrunde an diesem Freitag abgesagt. Agenda und Schwerpunktthemen hätten bereits festgestanden, aber „Verdi kann unmöglich von uns verlangen, während eines Streiks an den Verhandlungstisch zu kommen. Das ist schlechter Stil.“

Der Konflikt dürfte sich dadurch insgesamt länger hinziehen; die nächste reguläre Verhandlungsrunde steht Mitte März an. Auf die Termine hatten sich BVG und Gewerkschaft bereits im Dezember geeinigt. Die jetzt abgesagte Runde wäre die dritte gewesen. Verhandelt wird über den Manteltarifvertrag, also nicht über Löhne und Gehälter, sondern über Arbeitsbedingungen, Personalgewinnung und die Eingruppierung von Beschäftigten.

Die Verhandlungen betreffen alle Bundesländer außer Bayern, wobei es regional um unterschiedliche Themen geht. Die BVG hatte nach den ersten beiden Verhandlungsrunden die konstruktive Atmosphäre der sie betreffenden Gespräche betont. Jetzt wirft sie Verdi vor, „sich für bundesweite Ziele vor den Karren spannen“ zu lassen

Wie berichtet müssen Fahrgäste damit rechnen, dass der Verkehr der BVG am Donnerstag ganztags und am Freitag bis 14 Uhr fast komplett eingestellt wird. U-Bahnen und Straßenbahnen fahren überhaupt nicht, Busse nur auf den von privaten Unternehmen im Auftrag der BVG betriebenen Linien. Die S-Bahn und der Regionalverkehr sind ohnehin nicht betroffen.

Diese BVG-Buslinien sollen auch während des Streiks fahren Die BVG informiert auf einer eigenen Online-Seite über den Streik, derzufolge folgende Buslinien nicht von dem Streikaufruf betroffen sind: 106, 114, 118, 124, 133, 161, 168. 175, 179, 184, 204, 218, 234, 275, 316, 318, 320, 326, 334, 349, 363, 380, N12, N23, N35, N39, N52, N61, N62, N68, N69, N84, N91, N95, N97. Die Linien M36 und 124 sollen mit eingeschränktem Angebot fahren. Die BVG rät, vor dem Start in der Fahrplanauskunft oder App die Echtzeitdaten für die gewünschte Verbindung zu prüfen. Generell nicht betroffen von dem Streik sind die BVG-Fähren, die Muva-Shuttles sowie der S-Bahn- und Regionalverkehr.

Nach Tagesspiegel-Informationen haben die Beteiligten die Verhandlungsthemen in Pakete aufgeteilt. Bereits gesprochen wurde offenbar über Arbeitszeiten, Entgeltstufen und Einstiegsvoraussetzungen sowie über die Verdi-Forderung nach einer von elf auf zwölf Stunden verlängerten minimalen Ruhezeit zwischen zwei Schichten. Für langjährig Beschäftigte soll wohl eine zusätzliche Gehaltsstufe eingeführt werden, auch bei der schrittweisen Verringerung unbezahlter Pausenzeiten von zurzeit maximal 50 auf höchstens 30 Minuten herrscht offenbar schon Einigkeit.

600 zusätzliche Stellen wären nach Berechnung der BVG nötig, um die Wendezeiten auf mindestens zehn Minuten zu verlängern.

Schwieriger ist die Forderung der Gewerkschaft nach einer generellen Wendezeit von mindestens zehn Minuten auf allen Linien, damit die Fahrerinnen und Fahrer vor der nächsten Runde Zeit zum Durchschnaufen haben. Die BVG schließt eine solche Zusage mit Verweis auf dafür zusätzlich nötige 600 Stellen beim Fahrpersonal sowie auf fehlende Infrastruktur vorerst aus: An vielen Wendeschleifen sei es schlicht nicht möglich, Bahnen zehn Minuten stehenzulassen.

Dauerstress wegen permanenter Verspätungen

Als Hauptproblem werden im Unternehmen offenbar auch nicht die im Fahrplan vorgesehenen Zeiten gesehen, sondern die permanente Verspätung, die Busse und Bahnen im Stau und vor roten Ampeln ansammeln. Dadurch bleiben von theoretischen sechs oder sieben Minuten Wendezeit allzu oft nur zwei bis drei übrig – und das Fahrpersonal, das die Verspätung permanent angezeigt bekommt, ist im Dauerstress.

Verdi will nicht nur bei der BVG streiken, sondern auch in Brandenburg: Am Mittwoch (28. Februar) ist die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft betroffen, am Donnerstag (29. Februar) die Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft. Großer Streiktag in Brandenburg ist Freitag, der 1. März. Dann sind Potsdamer Verkehrsbetriebe, Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald, Uckermärkische Verkehrsgesellschaft, Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming, Busverkehr Oder-Spree, Barnimer Busgesellschaft, Cottbus-Verkehr, Havelbus, Regiobus Potsdam-Mittelmark, Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder), DB Regio Bus Ost, Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel betroffen – im Unterschied zur BVG ganztägig.