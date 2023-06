Nach Streit in einer Grünanlage in Berlin-Lichterfelde : Prozess wegen tödlicher Messerstiche beginnt

Im Januar 2022 stritten sich Jugendliche in einer Grünanlage in Berlin-Lichterfelde. Ein Beteiligter soll den 18-jährigen Kaan Ö. mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt haben, dass er wenig später starb. Jetzt beginnt der Prozess.