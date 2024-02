Nach Streit um Geldforderungen Mann sticht in Berlin-Weißensee auf Bekannten ein

Am Donnerstagabend soll es in Berlin-Weißensee zu einem Streit zwischen zwei Bekannten gekommen sein, bei dem der eine dem anderen eine Stichverletzung zufügte. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Gegen 21 Uhr soll demnach ein Mann ein ihm bekanntes Paar in der Börnestraße aufgesucht haben. Dieses soll Geldforderungen, die er an sie hatte, nicht nachgekommen sein. Auf der Straße soll der Mann zunächst der 38-jährigen Frau gedroht haben.

Als ihr 35-jähriger Lebensgefährte dazukam, habe der Bekannte mit einem „unbekannten spitzen Gegenstand“ einmal in den Oberkörper des 35-Jährigen gestochen und sei anschließend geflüchtet.

Alarmierte Einsatzkräfte übernahmen die Erstversorgung des Verletzten, der anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.