Nach Verkehrsunfall in Berlin-Tempelhof Sechsjähriges Kind schwer verletzt auf Straße zurückgelassen

Am Mittwochabend ist es in Tempelhof-Schöneberg zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein sechsjähriges Kind wurde dabei schwer verletzt. Der Fahrer ließ das Kind auf der Straße zurück, berichtet die Polizei am Donnerstag. Eine zufällig am Unfallort anwesende Krankenschwester konnte die Erstversorgung übernehmen.

Gegen 17.45 Uhr soll das Kind unvermittelt auf die Ringbahnstraße gelaufen und von einem Auto angefahren worden sein, schreibt die Polizei weiter. Der Wagen soll sich dann Richtung Manteuffelstraße entfernt haben. Der Fahrer ist flüchtig.

Das Kind erlitt schwere Verletzungen und musste unter anderem mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden. (Tsp)