Nach zwei schweren Unfällen mit E-Scootern am Donnerstag beobachtet die Verkehrsverwaltung die Situation sehr genau. Verkehrsstaatssekretär Ingmar Streese sagte dem Tagesspiegel, es gebe in Deutschland "von Anfang an strenge Regeln für E-Tretroller, gerade das von Berlin und anderen Bundesländern durchgesetzte Gehwegverbot in der Bundesverordnung".

Dennoch sei die Nutzung dieses neuen Verkehrsmittels auch mit Gefahren verbunden. "Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Unfälle werden wir gemeinsam mit der Polizei die Lage analysieren, um zu beurteilen, ob die Bundesverordnung für diese Fahrzeuge verschärft werden muss, um mehr Sicherheit zu erreichen", so Streese.

Gegebenenfalls müsse über weitere Auflagen nachgedacht werden, sagte Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung. Das können theoretisch Obergrenzen für Roller in Berlin sein, eine Begrenzung auf bestimmte Gebiete oder auch eine erneute Diskussion um eine Helmpflicht.

Das Land Bremen sprach sich im Vorfeld der gesetzlichen Vorgaben im Bundesrat auch für eine Helmpflicht aus. Dass die Roller „instabile Fahrzeuge“ und die Fahrer sehr ungeschützt seien, sei zwar klar, sagte Thomsen. Aber auch auf Druck der Länder wurden die Verordnungen limitiert. Thomsen sagte, die Roller hätten hohe technische Standards und bräuchten eine Versicherungsplakette.

Acht Anbieter für Roller in Berlin

Auch sind sie auf 20 km/h begrenzt, auf Gehwegen darf nicht gefahren werden. Stattdessen sollen die Scooter auf Radwegen fahren. Das bedeutet in Berlin allerdings häufig, auf die Fahrbahn ausweichen zu müssen. Denn das Netz der Radverkehrsanlagen in der Hauptstadt ist laut Radverkehrsstrategie zwar über 1000 Kilometer lang, das Straßennetz - und damit die potentiell zurückgelegten Strecken - misst aber 6500 Kilometer.

Eine Helmpflicht ist wohl nicht mehr ganz ausgeschlossen, wenn deutlich steigende Unfälle mit den wackeligen Rollern zu verzeichnen sind. In Berlin gibt es inzwischen acht Anbieter für Roller. Die Verkehrsverwaltung hatte diese Unternehmen eingeladen und sie auf spezielle Verordnungen hingewiesen. Maximal vier Roller dürfen auf einer Stelle angeboten werden, sie dürfen Fußgänger nicht behindern. Durch Parkanlagen dürfen die Roller nur geschoben werden.

Wie viele E-Roller inzwischen in Berlin angeboten werden, ist nicht bekannt. Die Verleiher seien nicht verpflichtet, die Zahl der Roller anzugeben, da dies unter Betriebsgeheimnis falle. Die Verkehrsverwaltung schätzt, dass inzwischen „mehrere tausend“ Roller vorwiegend durch Mitte und die Innenstadtbezirke fahren.