Nachdem sie ein Paar aus der Disko warfen Clubmitarbeiter in Berlin-Hellersdorf mit Stühlen angegriffen

Wohl weil sie ein Paar aus einer Disko geworfen haben, wurden drei Männer in Berlin-Hellersdorf in der Nacht zu Sonntag von Unbekannten angegriffen. Gegen 4.30 Uhr soll eine größere Personengruppe sie auf dem Heimweg von dem Club, in dem sie arbeiten, attackiert haben. Dabei sollen die Angreifer sie mit Fäusten geschlagen, getreten, und später auch mit Stühlen angegriffen haben.

Ein 41-Jähriger und ein 62-Jähriger erlitten Verletzungen am Kopf und wurden ambulant behandelt, ein 47-Jähriger musste wegen mehrerer Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, soll es wenige Stunden vor dem Angriff einen Vorfall in der Diskothek gegeben haben, bei dem die drei Männer eine Frau und einen Mann herausgeworfen haben. Hintergrund soll ein Streitgespräch gewesen sein.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist laut Polizei Teil der laufenden Ermittlungen. Einsatzkräfte suchte im Anschluss an den Angriff die Umgebung ab, konnte jedoch keine Hinweise auf die Flüchtenden finden. (Tsp)