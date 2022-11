Nachruf auf Matthias Traber Kein Netz, keine Rettungsleine

Einmal noch ist Matthias der Star, der Todesmutige, der Verrückte. Hier in Bautzen, bei der Eröffnung des Wasserkunstfestes, zur „spektakulärsten Aktion, die die Stadt seit Langem gesehen hat“, wie er der Lokalpresse zuvor versprochen hat. Die Scheinwerfer strahlen ihn an, 40.000 Menschen schauen zu ihm hinauf, 4,8 Millionen Zuschauer sind an diesem 23. August 2002 vor dem Fernseher dabei. Wird Matthias es schaffen? Oder wird er vom Seil stürzen, sich verletzen, vielleicht sogar sterben?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden