Nachts zu Besuch bei den Fledermäusen Nabu lädt zur BatNight in Berlin ein

Im August sind Fledermäuse besonders aktiv. Die Jungtiere sind großgezogen und jagen selbstständig, und die erwachsenen Fledermäuse beginnen sich zu paaren. Das kann sich bis zum Herbst ziehen.

Deshalb veranstaltet der Landesverband Berlin des Naturschutzbundes (Nabu) am 26. August wieder seine jährliche BatNight. Freiwillige des Nabu bieten eine einstündige Nachtwanderung mit sogenannten Bat-Detektoren zu Plätzen der Fledermäuse an.

Bat-Detektoren wandeln Fledermausrufe in hörbare Laute um

Bat-Detektoren sind Geräte, die hochfrequente Fledermaus-Rufe in für Menschen hörbare Laute umwandeln. Gleichzeitig gibt es viele Informationen über die nützlichen Tiere. Die Tour beginnt laut einer Mitteilung des Nabu um 20 Uhr im Naturkundemuseum.

„Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, Fledermäuse hautnah zu erleben, als den August“, sagt Nina Dommaschke, Managerin des senatsgeförderten Nabu-Projekts „Artenschutz am Gebäude“.

Junge Fledermäuse fliegen bei der Quartiersuche in Wohnungen

Viele Menschen werden bald sogar persönlich mit Fledermäusen in Kontakt kommen. „Die Jungen machen ihre ersten Flugversuche“, sagt Dommaschke. Nach diesen Versuchen werden Jungtiere zügig selbstständig und suchen nach Zwischenstationen auf dem Weg ins Winterquartier. Bei der Suche nach optimalen Quartieren sind sie unerfahren und fliegen deshalb gekippte Fenster an.

Dann landen sie in Schlaf- und anderen Zimmern hinter Schränken oder in einer Gardinenfalte. Diese Orte eignen sich für sie als Schlafstätten. „Wenn Fledermäuse einfliegen, heißt das Motto: Ruhe bewahren, in der Abenddämmerung Fenster auf und Licht aus. Dann fliegen die meisten Fledermäuse von selbst wieder raus“, sagt Dommaschke.

Kinder bemalen mit Nabu-Helfern Fledermauskästen

Die eigentliche BatNight – ohne direkten Kontakt mit Fledermäusen – beginnt um 18 Uhr im Naturkundemuseum. Ein Programm für Kinder: Ehrenamtliche der BatCity-Gruppe des Nabu basteln mit jungen Besuchern und bemalen mit ihnen Fledermauskästen. Das „Citizen Science-Team“ des Museums gehört auch zur BatNight.

Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt. Anmeldungen per Mail an: umfrage.citizenscience@mfn.berlin.