Nachwuchssuche am Pool Berliner Krankenhaus sucht mit Party am Beckenrand nach neuen Pflegekräften

Den Krankenhäusern fehlen Pflegekräfte, vor allem Nachwuchs wird dringend gesucht. Das Sankt Gertrauden-Krankenhaus in Wilmersdorf geht dazu jetzt einen ungewöhnlichen Weg: Es veranstaltet am Dienstag, 25. Januar, um 17.30 Uhr, am Beckenrand des hauseigenen Schwimmbads eine Kennlernparty für Bewerber in der Pflege.

Die Teilnehmer werden von einem Team der Unfallchirurgie und der Orthopädie betreut, so das Krankenhaus in einer Pressemitteilung. Eingeladen sind sowohl fertig ausgebildete Pflegekräfte als auch Auszubildende im Bereich Pflege. Die Anmeldung zu der Veranstaltung unter dem Titel „Lust auf eine Poolbekanntschaft?“ funktioniert über einen QR-Code oder einen Link.

„Wir wollen an diesem Tag keine Bewerbungsunterlagen sehen. Wir wollen in ungezwungener Runde Menschen kennenlernen, die Teilnehmer sollen das Team der Klinik erleben“, sagt Diana Köbsch von der Stationsleitung der Klinik. Planschen ist bei dem Termin allerdings nicht möglich – das Bewegungsbad im Untergeschoss des Krankenhauses, wo die Veranstaltung stattfindet, ist zurzeit außer Betrieb.

Das Sankt Gertrauden-Krankenhaus ist ein Notfallkrankenhaus sowie Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin und hat rund 1000 Mitarbeiter. Jährlich werden hier etwa 20.000 Patienten stationär versorgt.