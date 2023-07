Nässe, Schimmel, marode Substanz Jetzt gibt es einen Lichtblick für die Berliner Anna-Lindh-Schule

In eine überraschende Richtung entwickelt sich die Diskussion um die Zukunft der baulich verrotteten Anna-Lindh-Grundschule in Mitte. Nach Informationen des Tagesspiegels wird erwogen, dass die Schule nicht mehr an ihren alten Standort im Afrikanischen Viertel zurückkehrt, sondern im Sommer 2024 in neues Lernhaus an der Reinickendorfer Straße umzieht.