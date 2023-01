Neue Bürgerämter für Berlin-Spandau Mehr Service für Bürger - an diesen zwei Standorten?

Vier Bürgerämter gibt’s in Berlin-Spandau: im Rathaus, in der Wasserstadt, sowie in Kladow und im Falkenhagener Feld. Das Büro in Kladow ist aufgrund der Wiederholungswahlen seit 7. Dezember vorübergehend geschlossen. Und das Bürgeramt im Falkenhagener Feld hat keine Zukunft.

Aber es sollen 2023 neue Standorte entstehen, so Bürgerstadtrat Gregor Kempert, SPD. „Perspektivisch sollen fünf neue Standorte für Bürgerämter in Berlin entstehen. Eine landesweite Bedarfsanalyse hat bereits stattgefunden, in deren Rahmen auch ein Bedarf für Spandau festgestellt wurde“, so Kempert auf eine Nachfrage von Arndt Meißner, CDU, im Rathaus. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die Sie unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten - einmal pro Woche, kompakt, mit Bezirksnachrichten, Tipps und Terminen.

„Vorstellbar sind Bürgeramtsstandorte in Staaken und perspektivisch in Siemensstadt“, so Kempert in einem „Zwischenbericht“, der jetzt im Rathaus vorliegt. Da entstehen die Neubauviertel Insel Gartenfeld und Siemens-Campus mit 6500 Wohnungen. Fachleute würden weiter Standorte suchen, aber bislang fehlt das Geld von Finanzsenator Daniel Wesener, Grüne.

Die Zeit eilt. „Spätestens 2023 wollen wir im Staaken-Center ein neues Bürgerbüro eröffnen“, hatte Kempert hier im Tagesspiegel gesagt. Im Einkaufszentrum (Baujahr 1975) soll nach dem Willen von SPD-Landeschef Raed Saleh 2024 auch eine Polizeiwache entstehen. Ob da beides reinkommt? Lesen Sie mehr in der kommenden Ausgabe des Spandau-Newsletters vom Tagesspiegel.

