Neue Enthüllungen Berlins Ex-Finanzsenator Peter Kurth soll in Immobilie der „Identitären Bewegung“ investiert haben

Nach den jüngsten Enthüllungen rund um ein Treffen des Rechtsfront-Netzwerks im vergangenen November in einer Villa in Potsdam kommen weitere Verbindungen zwischen den Teilnehmern ans Licht. Wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ berichtet, soll Berlins früherer Finanzsenator Peter Kurth ein Projekt der rechtsextremistischen „Identitären Bewegung“ (IB) finanziell unterstützt haben.

In dem Fall ermittelt dem Bericht zufolge die Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen des Verdachts der Geldwäsche. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwei Spitzenfunktionäre der Identitären. Es handele sich um Bundeschef Philip Thaler und den Chemnitzer Ortsgruppenleiter Vincenzo R. Der ehemalige CDU-Politiker Peter Kurth wird bislang nicht als Beschuldigter geführt.

Thaler und R. sollen den Angaben zufolge in Chemnitz ein Immobiliengeschäft gestartet haben. Über eine Firma, die sie 2022 gegründet hatten, kauften sie anschließend eine Ladenfläche im Chemnitzer Stadtteil Schönau. Dort trafen sich später auch die Mitglieder der „Identitären Bewegung“. In die Finanzierung dieser Immobilie soll Peter Kurth jedoch „eine hohe Summe“ investiert haben. Dies bestätigten mehrere Quellen aus Sicherheitskreisen, hieß es weiter in dem Bericht.

Brisant dabei: Erst vor Kurzem war bekannt geworden, dass Kurth, der seinerzeit als Liberaler in der Berliner Union galt, in seiner Wohnung in Mitte Rechtsextremisten und einen AfD-Spitzenpolitiker empfangen hatte.