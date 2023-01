Neue Unternehmen für Südbrandenburg „Start-up Camp“ vermittelt Know-how für Gründer

Wer in Südbrandenburg ein Unternehmen gründen oder übernehmen möchte, kann sich beim „Start-up Camp Lausitz“ von Expert:innen beraten lassen und am Geschäftsmodell feilen. Das durch staatliche Förderprogramme finanzierte Camp findet vom 13. Bis 16. Februar in Lübbenau statt. Je nach Kenntnisstand werden Grundkenntnisse vermittelt oder Wissenslücken geschlossen.

Fachleute aus Wirtschaft und Wirtschaftsförderung sowie Kapitalgeber beantworten Fragen. Geplant sind außerdem Netzwerkveranstaltungen, bei denen die Teilnehmenden Kontakte knüpfen können. Die Anmeldung ist über startuplausitz.de möglich.

Zahl der Gründungen stagniert

Einer Erhebung von Industie- und Handelskammer (IHK) sowie Handwerkskammer Cottbus (HWK) zufolge gibt es im Süden Brandenburgs 44.916 Unternehmen, deren Steuereinnahmekraft im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 26,3 Prozent gestiegen ist. Die Zahl der Neugründungen stagniert.

Die IHK nahm im vergangenen Jahr etwa 3.400 neue Mitgliedsunternehmen auf. DIe HWK zählte 558 neue Handwerksfirmen. Die Regelung der Nachfolge ist für viele Unternehmen der Region eine große Herausforderung.

